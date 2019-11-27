طنطا يخوض مباراة سموحة بكرات جديدة





قام أيمن المزين بالتقاط صورة تذكارية بكرة نادي طنطا في أول ظهور للكرة داخل النادي قبل بداية مباراة طنطا وسموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.واستحدث نادي طنطا كرة قدم ويوجد عليها لوجو شعار نادي طنطا ، وسيتم استخدام هذه الكرة خلال المباريات القادمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.يذكر أن نادي طنطا يواجه سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز في مباراة ستقام بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف عصر اليوم.