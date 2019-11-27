"الأرصاد": نشاط للرياح مع وجود فرص لتساقط الأمطار على هذه المناطق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد اليوم عودة لحالة الاستقرار في الاحوال الجوية، وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك نسمات برودة على أغلب أنحاء الجمهورية نتيجة الكتلة الهوائية المختلفة التي تؤثر علينا هذه الأيام عن الكتلة التي كانت تؤثر علينا خلال الأيام الماضية، متوقعًا أن تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بين 24-25 درجة، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، والتي تشهد انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد خلال ساعات النهار، يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، بينما البحر الأحمر وخليج السويس، مهيآن لممارسة كافة الأنشطة البحرية، مشددًا على أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

