عربيًا.. عمرو دياب "نامبر 1" في الحصول على جوائز الموسيقى العالمية





كما إحتلت الأغنية أيضا فور طرحها المركز الأول عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واحتلاله المركز 15 من بين أكثر 20 أغنية سماعا عالميا، ووصفته بانه فوز كبيرا للفنان المصري الملقب بالهضبة.





ونشرت الصفحة الرسمية صور للهضبة وعلقت عليها قائلة: "فعلها مجددًا بعد أن تصدر موقع يوتيوب في مصر، أغنيته الجديدة (أول يوم في البعد) تتصدر أيضًا تطبيق آي تيونز، الميجا ستار يحتل صدارة 15 أغنية من أصل 20 على آي تيونز".



وأضافت: "عمرو دياب كسر رقم موسوعة جينيس العالمية، لكونه الفنان العربي الأكثر حصدًا لجوائز الموسيقى العالمية، إلى جانب كونه أصبح أول فنان عربي توضع صوره في تايمز سكوير في نيويورك،مع احتفال تطبيق (سبوتيفاي)، لكونه الفنان العربي الأكثر سماعًا من خلالها".



أغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي، وتقترب الأغنية من تحقيق ربع مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".



يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، ومن جمهور عمرو دياب.





احتفت الصفحة الرسمية لجائزة "ورلد ميوزيك أوورد العالمية" عبر موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" بتصدر أحدث اغاني الفنان عمرو دياب "أول يوم في البعد" لقوائم تطبيقات "i tunes".