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"ابن البرنامج الرئاسي".. ننشر السيرة الذاتية لنائب محافظ أسوان الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:41 م
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بوابة الفجر
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تنشر "الفجر"، السيرة الذاتية لنائب محافظ أسوان الجديد أحمد شعبان أحمد سليمان محمد أحد أبناء البرنامج الرئاسي.

حيث ولد في 30 - 8 - 1987 بمحافظة أسوان، وحصل على ليسانس آداب وتاريخ جامعة جنوب الوادي 2008، ثم دبلوم عام التربية جامعة الأزهر 2013، وماجستير التاريخ الحديث والمعاصر جامعة أسوان2017.

من أبرز الوظائف السابقة وتاريخ شغلها، عمل كأخصائي تدريس ثالث 2012، ويعمل حاليا معاون السكرتير العام بمحافظة أسوان - ندبًا من 1 - 3 - 2018، ومُعلم تاريخ بمديرية بلانة الثانوية بمديرية التربية والتعليم.

وأبرز الإنجازات والأعمال المحققة المساهمة بشكل كبير في إجراءات حصر المستحقين بملف التعويضات للنوبيين، وإعداد كافة الملفات الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومي لتكليفه رئيسًا لفريق العمل، والمشاركة من خلال لجنة توزيع عدد 5000 وحدة سكنية التابعة لمحافظة أسوان للمواطنين، والمشاركة في العديد من المأموريات الخاصة بالمرور الدوري والتفتيش على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة.
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