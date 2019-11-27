رئيس جامعة الفيوم يشارك في صياغة ضوابط الحديث في الشأن العام

يشارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في الجلسة الثالثة للحوار الوطني التحضيري لمؤتمر الشأن العام الذي تعقده وزارة الأوقاف تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي دعا إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحديد ضوابط ومؤهلات ومقومات الحديث في الشأن العام وتناوله عبر وسائل الإعلام أو التواصل أو المنتديات العامة.



