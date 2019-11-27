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رئيس جامعة الفيوم يشارك في صياغة ضوابط الحديث في الشأن العام
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:40 م
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ريهام على
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يشارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في الجلسة الثالثة للحوار الوطني التحضيري لمؤتمر الشأن العام الذي تعقده وزارة الأوقاف تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي دعا إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحديد ضوابط ومؤهلات ومقومات الحديث في الشأن العام وتناوله عبر وسائل الإعلام أو التواصل أو المنتديات العامة.
وسوف تعقد الجلسة بحضور معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبحضور نخبة من رجال الفكر والسياسة والمثقفين والشباب وذلك يوم الأحد الموافق 2019121 بالقاعة الكبرى بدار الهلال بالقاهرة.
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