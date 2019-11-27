تعرف على اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان الجديد

تولى اللواء أركان حرب أشرف عطية عبدالباري منصب محافظ أسوان خلفا لمحافظ أسوان السابق اللواء أحمد إبراهيم وكذلك تولى أحمد شعبان أحمد سليمان نائب لمحافظ أسوان.



وعن السيرة الذاتية للواء أشرف عطية فإنه من مواليد محافظة بورسعيد وتخرج من دفعة 78 حربية وكان يشغل منصب مدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة.