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ابن منوف.. محمد موسى النائب الجديد لمحافظ المنوفية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:38 م
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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صدر، صباح اليوم الأربعاء، قرارًا بتغيير عدد من المحافظين على مستوى الجمهورية، وقد شملت الحركة تغيير اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

حيث تم تعيين إبراهيم الشهاوي محافظ المنوفية بدلاً من اللواء سعيد عباس، كذلك تعيين كلاً من محمد عبد الحميد، ومحمد موسى نائبين لمحافظ المنوفية.

حيث ولد محمد ابراهيم موسى في عام 1990 بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، وتخرج من كلية تجارة شبين الكوم جامعة المنوفية، وهو المتحدث الإعلامي بإسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقد عمل "موسى" كباحثًا اقتصاديًا، وحصل على دبلومة الدراسات العليا في الضرائب عام 2014، ودبلومة الدراسات العليا في الاقتصاد العام والحكومي عام 2019، وكان مرشحًا لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز منوف بالمنوفية عام 2015.

وقد بدأ العمل عام 2008 كمتطوع بإحدى الجمعيات الأهلية، وعضو مؤسس في حزب العدل عام 2011، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلًا عن مشاركته في العديد من مؤتمرات الشباب التي أقيمت في مصر.

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