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دجلة يطلب 30 مليون جنيه في بيكهام

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:38 م
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بيكهام
بيكهام
هاني عصام
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حدد مسئولو نادي وادي دجلة طلباتهم المالية حال رحيل أحمد رمضان بيكهام عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واشترط دجلة الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه حال التفريط في اللاعب الذي نجح في لفت الأنظار خلال بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

ويضع مسئولو الزمالك أكثر من لاعب لضمه بين صفوف المنتخب الأوليمبي سواء بيكهام أو كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي

ويعتبر بيكهام أحد العناصر الهامة والمطلوبة في الزمالك وأشادت الإدارة بقدرات وإمكانيات اللاعب وتطور مستواه حال انضمامه للفريق في الموسم الجاري.

ووضع مسئولو القلعة البيضاء إسم بيكهام في الصدارة لإجادته في مركزي الدفاع وخط الوسط وحاجة الفريق للتدعيم فيهما وكونه لاعب جوكر سيفيد الفريق بشكل كبير.

بيكهام ليس الوحيد المطلوب من صفوف وادي دجلة ولكن محمد عبد العاطي لاعب خط الوسط هو الآخر ضمن اهتمامات الإدارة في الوقت الحالي.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.


وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.
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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة منتخب مصر رمضان بيكهام دجلة بيكهام الزمالك

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