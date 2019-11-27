ندوة بمشاركة بطلان للعالم من أبناء الفيوم فى الألعاب البارالمبية لذوى الاحتياجات الخاصة





وذلك بحضور الدكتور أحمد حسنى مستشار، رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور محمود البشيهى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور معتز على حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد حسن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



أشاد الدكتور حمدى نورالدين، بالأبطال الضيوف لما قاموا بتحقيقه من انجازات على الصعيدين العربى والدولى بالرغم من نشأتهم بمحافظة الفيوم والتى تعتبر من الأقاليم ومؤكدًا أن محافظات الأقاليم أبناءها يبذلون جهدًا مضاعفًا للوصول للقمة لعدم توافر الأمكانيات المادية والإعلامية كما يجب، وذلك بالمقارنة بالمحافظات الكبرى.



مضيفا أن الإعاقة تميزأصحابها عن الأصحاء لأنهم من خلالها يكونوا أكثر إرادة وعزيمة فى تحقيق الذات ليصبحوا نموذجا يحتذى به من الجميع ومشيدا ببحثهم عن نقطة الإختلاف لتكون نقطة الانطلاق.



كما أشار الدكتور أحمد حسنى، بأن ممارسة الرياضة تحتاج إلى بذل الجهد والإصرار على تحقيق الحلم والتركيز على الهدف ومحاولة الوصول إلى إنجاز ملموس يقدر من الجميع مستشهدًا بالأبطال الحاضرين ومثابرتهم وقوة تحملهم على الصعاب لتحقيق ماوصلوا إليه من إنجاز افريقى وعالمى.



ومن جانبهم تحدث الأبطال عن رحلة الصعود لتحقيق الذات حيث تحدث البطل حسام مسعود، عن أنه بدأ لعبة الكرة الطائرة في محافظة الفيوم،وانضم للمنتخب في عام 2001 من خلال تصفيات الصعود للدورى الممتاز مع نادى متحدى الاعاقة بالفيوم ثم شارك بالبطولة الأفريقية بالمغرب، وقد حصد المنتخب المركز الأول، مضيفا توالى وتعدد البطولات حتى أصبح صاحب 150 مباراة دولية وحاصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تكريم أبطال دورة الألعاب البارالمبية كما وجه حديثه للطلاب مطالبا بذل الجهد والمثابرة وعدم اليأس والعمل على تحقيق الحلم.



كما قالت ميسون إيهاب أبنه محافظة الفيوم أنها بدأت بممارسة العاب القوى فى ستاد الفيوم ونادى محافظة الفيوم ثم اتجهت إلى رياضة التايكوندو والتى تعتبر من الرياضات القتالية العنيفة مؤكدة أن الطموح وحلم تحقيق التميز فى رياضة ذكورية كان الهدف الأول وأن مشاركتها فى المنتخب كانت مليئة بالصعوبات والحواجز باعتبارها من الأقاليم ومن خلال العديد من المباريات المحلية والعربية استطاعت التواجد فى صفوف منتخب مصر للتايكوندو وحصلت على بطولة الجمهورية فى التايكوندو وعلى الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب معربه عن سعادتها بما حققته من بطولات مع الطموح فى المزيد من الألقاب القادمة بإذن الله.





شهد الدكتور حمدى نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية ندوة بعنوان "قصة كفاح" والتى نظمتها كلية التربية الرياضية اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية استضافت خلالها الكابتن حسام مسعود، بطل العالم فى الألعاب البارالمبية لذوى الاحتياجات الخاصة كرة طائرة جلوس، والكابتن ميسون إيهاب بطلة العالم وإفريقيا فى التايكوندو.