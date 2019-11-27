المستشفيات.. أبرز الملفات على مكتب المحافظ الجديد في قنا

قبل وقت قليل من إعلان حركة تغيير المحافظين الجدد، وتعيين محافظ جديد في محافظة قنا، تصاعدت أزمة هدم مستشفيات مراكز نجع حمادي ودشنا وابوتشت، منذ 4 سنوات، مطالبين بوضعها على قائمة مهام المحافظ الجديد.



يجرى إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي بقنا على مساحة 3800 م2 بتكلفة مالية تصل الى 310 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسي للمستشفى المكون من 6 طوابق وكذا الأعمال الخاصة بتركيب "أجهزة الانذار - الكهرباء – الغاز - أجهزة الاطفاء"، ويجرى العمل في تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط، كما يجرى العمل في إنشاءات المبنى الملحق، والذي يتكون من 6 طوابق.



ومستشفى ابوتشت العام، يتم المشروع بتكلفة مالية تصل إلى 219 مليون جنيه، وأن المستشفى سوف تضم قسم للاستقبال والطوارئ و48 غرفة لإقامة المرضى بإجمالي 80 سرير بالإضافة إلى قسم العناية المركزة وبه 8 أسرّة وقسم النساء والولادة ويضم 15 سريرًا وقسم العمليات الجراحية (4 غرف للعمليات – 6 أسرّه للإفاقة) وقسم الحضّانات "15 حضّانة أطفال مبتسرين – 8 حضّانات حديثى الولادة" وقسم الغسيل الكلوى ويضم 36 ماكينة غسيل كما ستشمل المستشفى على قسم للمناظير وقسم الأشعة و22 عيادة خارجية و5 معامل و3 صيدليات فضلًا عن المكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين.



وفي دشنا المركزي تقام المستشفى بتكلفة إجمالية لها تصل إلى 214 مليون جنيه، وأن المستشفى تقام على مساحة 2300م2 وتتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 85 سريرا"66 اقامة مرضي - 7 عناية مركزة -12 مبتسرين".



وهناك 4 غرف للعمليات و5 للإفاقة، و8 غرف عزل طبي، ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، و6 مصاعد كهربائية.



والمستشفى تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية يضم 14 عيادة و2 صيدلية والغسيل الكلوي سيضم 25 ماكينة، ومبنى للنفايات، إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ.