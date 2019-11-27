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عاجل.. الزمالك يصدم نجومه قبل مباراة مازيمبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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قرر مسئولو نادي الزمالك استمرار لائحة الفريق كما هي خلال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح الفريق مشواره أمام مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وجاء قرار الإدارة بوضع مضاعفة المكافآت في الأدوار النهائية من مشوار الفريق في البطولة بسبب تواضع المنافسين في دور المجموعات وصعوبة التعامل بشكل خاص من الآن وفارق الإمكانيات من الأساس الذي يصب في مصلحة الفريق وقدرة اللاعبين على التأهل والتفوق على باقي المنافسين.

وسقط الفريق في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة إنبي الأخيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

ووصلت فى السابعة والنصف صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الافطار بعدها خلدوا للنوم.

وكان فى استقبال البعثة بمطار أديس أبابا جورج عازر السفير المفوض ووائل كساب منسق البعثة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا فى الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبه من فندق الإقامة.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط 

مصطفى محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم

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