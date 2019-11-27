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فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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برشلونة
برشلونة
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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فالفيردي مدرب فريق برشلونة تلاعب بنجم البرسا الشاب هذا الموسم.


ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني إن مدرب برشلونة خان احد نجوم الفريق وهو كارليس آلينيا لاعب الوسط بعدما رفض رحيله في الصيف الماضي

واضاف الموقع أن كارليس ألينيا لاعب برشلونة قد قرر بالفعل مغادرة الفريق خلال يناير القادم بعد أن بات بعيداً عن المشاركة مع البارسا في الفترة الماضية.


وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي قد منع ألينيا من مغادرة برشلونة ووعده بالمشاركة معه باستمرار خلال فترة الصيف الماضي ولكن هذا لم يحدث وأصبح أمر اللاعب محسوماً بالرحيل في يناير.


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