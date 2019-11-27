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ناميبيا: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صوت الناميبيون اليوم الاربعاء في ما كان من المتوقع أن يكون أصعب منافسة حتى الآن للحزب الذي حكم لمدة ثلاثة عقود من الاستقلال وهي انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها رغم الأزمة الاقتصادية الوحشية.

ويسعى الرئيس هاج جينجوب، الزعيم الثالث لناميبيا منذ أن حررت البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة والقاحلة في معظمها من قيود الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في عام 1990، إلى الحصول على فترة ولاية ثانية ونهائية من 1.3 مليون ناخب مسجل.

ويواجه تسعة منافسين من بينهم باندوليني إيتولا، وهو طبيب أسنان تحول إلى سياسي، وهو عضو في حزب سوابو الحاكم لكنه يترشح كمستقل. وتحظى إيتولا بشعبية لدى الشباب، نصفهم تقريبًا عاطلون عن العمل.

وستنتخب الانتخابات التشريعية المتزامنة 96 عضوًا في البرلمان، وستختبر الأغلبية في 77 مقعدًا في SWAPO. وتم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 9 مساءً.

والنتائج المتوقعة في غضون 48 ساعة.

ونجح الحزب الحاكم في ناميبيا في معالجة المشاكل التي خلفتها عقود من الحكم المهمل من قبل إدارات ألمانية استعمارية وأقلية بيضاء فيما بعد إدارات جنوب إفريقيا.

وانخفضت نسبة الناميبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة ثلاثة أرباع، من ما يقرب من 70 في المئة في عام 1993 إلى 17 في المئة في عام 2016، وفقا لأرقام البنك الدولي.

وشوَّه الاقتصاد بالجفاف الذي دمر محاصيل التصدير الزراعية، فضلًا عن انخفاض الأسعار غير المربح للسلع الأساسية الصلبة في ناميبيا واليورانيوم والماس.

ويتوقع بنك ناميبيا أن ينكمش الاقتصاد المحلي للعام الثالث في عام 2019، بنسبة 1.7٪.

كما أدت الفضيحة التي زعم أن اثنين من الوزراء قد تآمرا فيها لإصدار تراخيص الصيد لأكبر شركة لصيد الأسماك في أيسلندا في الحصول على رشاوى، وأدت إلى تألق الحزب الحاكم.

ولكن الولاء لحركة العصابات السابقة لا يزال مرتفعًا.

وسواء أكانت النتيجة قريبة أم لا، فمن المحتمل أن يكون فوز سوابو مثيرًا للجدل، وخاصة وأن المحكمة ألغت قضية رفعتها المعارضة ضد استخدام آلات التصويت الإلكترونية التي تخشى استخدامها في الغش.

وقال الجيش في بيان انه في حالة تأهب قصوى للعنف الذي تجنبته ناميبيا في استطلاعات سابقة.

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الكلمات المفتاحية

نامبيا النسب التصويت الانتخابات الرئاسية

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