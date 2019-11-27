تعرف على محافظ المنيا الجديد (بروفايل)

تنشر "الفجر" اهم المعلومات حول محافظ المنيا الجديد والذى تم تكليفه محافظا للمحافظة عقب رحيل اللواء قاسم حسين.





1 _ الاسم الكامل له: أسامة محمد حسن القاضى من مواليد عام ١٩٦٢.

2 _ تخرج من كلية الشرطة عام ١٩٨٥، عمل فى مباحث المنيا لمدة عام ثم انتقل الى جهاز الامن المركز بالقاهرة.

3 _ انتقل للعمل فى جهاز الامن الوطنى بالقاهرة، وشغل منصب مدير ادارة الامن الوطنى بالقاهرة، كما شغل يشغل مدير ادارة الوزارة بجهاز الامن الوطنى.

4 _ قضى اغلب حياته فى القاهرة ويقيم بمحافظة القاهرة.