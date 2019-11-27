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تعرف على محافظ المنيا الجديد (بروفايل)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:08 م
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بوابة الفجر
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تنشر "الفجر" اهم المعلومات حول محافظ المنيا الجديد والذى تم تكليفه محافظا للمحافظة عقب رحيل اللواء قاسم حسين.

1 _ الاسم الكامل له: أسامة محمد حسن القاضى من مواليد عام ١٩٦٢.
2 _ تخرج من كلية الشرطة عام ١٩٨٥، عمل فى مباحث المنيا لمدة عام ثم انتقل الى جهاز الامن المركز بالقاهرة.
3 _ انتقل للعمل فى جهاز الامن الوطنى بالقاهرة، وشغل منصب مدير ادارة الامن الوطنى بالقاهرة، كما شغل يشغل مدير ادارة الوزارة بجهاز الامن الوطنى.
4 _ قضى اغلب حياته فى القاهرة ويقيم بمحافظة القاهرة.
5 _ نجله الوحيد محمد ويعمل ضابط بالشرطة، شقيقة المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس مدينة سمالوط بالمنيا.
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