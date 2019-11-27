16 ديسمبر.. غرفة المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية (صور)





قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة الآستاذ عادل المصرى، رئيس المجلس، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 بفندق سفير بالدقى، بحضور الأستاذ عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية.وتناقش الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية في اجتماعها العادى، تقرير مجلس الإدارة ونشاطه خلال العام الحالى 2019، وما تم تحقيقه من إنجازات وتحركات لصالح أعضاء الجمعية العمومية ومنذ تشكيله وحتى الآن، وكذلك إقرار الميزانية العمومية عن العام المالى 2018 /2019، إلى جانب ما يطرحه أعضاء الجمعية العمومية من أفكار ومقترحات ومشاكل تواجه البعض منها.ومن المتوقع أن تتصدر مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية صدارة الموضوعات التى يطرحها أعضاء الجمعية العمومية خاصة وإن هذه التجاوزات غير القانونبة والتى فاقت الحد، - تُعد تغولًا على إختصاصات وزارة السياحة -، قد تسببت فى غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانونى، وبالتالى تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل لعدم قدرة المنشآت فى الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها.وطالب المنشآت السياحية بضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.