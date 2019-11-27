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على غرار راشد الماجد.. فنان خليجي شهير يعرض مقتنياته الخاصة للبيع

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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راشد الماجد
راشد الماجد
الفجر الفني
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أعلن الفنان السعودي عبد الله السدحان، عؤض بعض من مقتنياته الخاصة للبيع في مزاد عام، وذلك على غرار الفنان السعودي راشد الماجد، الذي قام ببيع العديد من مقتنياته الخاصة.

وقال عبد الله السدحان، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر تويتر: "نسمع الكثير عن فنانين ولاعبين يقومون بعرض مقتنياتهم للبيع .. ورأينا مؤخرا الفنان والحبيب راشد الماجد يعرض عوده للبيع ".

 وتابع: "بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون".

وأضاف: "المهم والأهم للجادين ابحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولى ادارة التسويق للفقير الى ربه انا .بدون التزام بساعات دوام ، عمل حر تعبت وأنا ادبر عمري ، للتواصل ".

راشد الماجد يبيع منزله ويسكن بالإيجار

شف المطرب السعودي الشهير راشد الماجد، أنه اضطر لبيع منزله الذي يسكن فيه واستأجر منزلا أخر ليعيش فيه وذلك بسبب ظروفه المادية، ومن أجل افتتاح قناة "وناسة" التي تضم الهدف منها أن تكون منصة للفنانين الخليجين وتحديدا الشباب.

وأضاف راشد الماجد، أنه قام بعرض فكرة القناة على الشيخ وليد إبراهيم، ورحب بالفكرة وتم انطلاق قناة وناسة.

وتحدث "راشد الماجد" عن القناة قائلا: "عندي رؤية وكنت مندفع أبغى أدعم الشباب ، الكل يتجمع ونقول الفن الخليجي مترابط .. فكرت أني أعمل إفتتاح مبهر أبغي كل العالم العربي ينتبه له وأدعو كل الفنانيين العرب لحفل افتتاح قناة وناسة التي طالما حلم بها.

وعن تكاليف القناة أكد راشد الماجد، أنها فاقت الحدود،، فاضطر لبيع بيته الذي كان يسكن فيه واستأجر آخر لتغطية تكاليف افتتاح حفل القناة.

وعن الربح المادي الذي حققه راشد الماجد، أكد أنه لم يربح ماديا حتى الآن، وإنما، استفاد تحقيق حلمه.
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