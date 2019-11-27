اللحظات الأخيرة لمحافظ الفيوم قبل الإطاحة به في الحركة الجديدة (صور)





وتفقد محطات رفع مياه الري بالمنطقة، للوقوف على سير الأعمال ومستوى الآداء وما تم تنفيذه على أرض الواقع، بحضور المهندس محمد خضير وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندسة عفاف راشد مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عويس فتحي جميل سكرتير مجلس مركز ومدينة طامية.



شملت الجولة تفقد الإنهيارات الجزئية بطريق السرب، بداية من كشك المرور وصولًا لعزبة على عبد المنعم، وشدد محافظ الفيوم على التنسيق بين مسئولى الموارد المائية والري والطرق بسرعة البدء لعمل الحوائط الخرسانية الساندة للطريق، بجانب التنسيق مع مسئولي مجلس مدينة طامية لرفع مخلفات التطهير للبحر الموازى للطريق من الجانبين.





كما التقى المحافظ عددًا من الأهالي للاستماع لمطالبهم التى تمثلت فى صيانة أعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة وعمل كوبستات لجانبي كوبري عزبة على عبد العظيم، وشدد المحافظ على سرعة صيانة الكوبرى وعمل الكوبستات الجانبية له، بجانب مراجعة كافة الكبارى وصيانة ما يحتاج منها لصيانة وعمل كوبستات جانبية لها في حالة الضرورة لذلك.



كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه محطات رفع مياه الري على بحر البطس بمنطقة كشك المرور على كوبرى الحيار والتى تضم محطتي الحيار والنقلة ومحطة طلمبات البطس، كما تابع الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى الحيار الجديد على مصرف البطس بالمنطقة نفسها بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه.



وشملت الجولة تفقد أعمال رصف طريق فانوس طامية بطول 2،8 كم وبعرض 6م، وشدد محافظ الفيوم على الدقة في تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط والمقاييس الفنية والهندسية بإشراف المختصين، والتقى أهالي القرى المجاورة للطريق الذين طالبوا بعمل مطبات لتهدئة سرعة السيارات حماية للأطفال والمارة، بجانب تمهيد طريق قرية الحجراية.





ووجه محافظ الفيوم مسئولي مجلس مدينة طامية بسرعة تمهيد طريق القرية ومعالجته، وشدد على مسئولى الطرق عمل المطبات الفنية أمام مداخل القرى، مؤكدًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لأي متعد على الطريق.



كما تفقد محافظ الفيوم طريق الشركة شباب الخريجين وأكد على مسئولي الموارد المائية والري والطرق ومجلس مدينة طامية بالتنسيق فيما بينهم للإعداد لرصفه تيسيرًا على المواطنين، واستمع للأهالي الذين طالبوا برصف طريق خلوصى القبلي بداية من طريق فانوس الغربي وصولًا لمدرسة أبو دياب الابتدائية، بجانب توصيل خدمات الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة.



خلال الجولة أكد محافظ الفيوم على أن جميع أصول ومقدرات الدولة هى ملك للشعب، ولابد من تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للمحافظة عليها بالتعاون والمشاركة الإيجابية للمواطنين، مضيفًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تيسير سبل الحياة للمواطنين وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين لتلقى شكواهم والاستماع لمطالبهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.





قبل مغادرته للمحافظة بساعات قليلة، قام اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بجولة موسعة لتفقد أعمال الرصف ومعالجة وتمهيد الطرق بعدد من قرى مركز طامية، بجانب متابعة الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى الحيار الجديد على مصرف البطس بمنطقة كشك المرور.