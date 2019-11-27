"خنقها وولع فيها".. تشريح جثة مسنة قتلت على يد مكوجي بالسيدة زينب



وتبين من خلال الفحص تعرض المجني عليها لإصابات، عبارة عن تفحم بالجزء السفلى وآثار خنق بالعنق فيما تمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونقل الجثة لمشرحة النيابة بزينهم.



وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. م"، 32 سنة، عامل بمحل مكواة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.



وأضاف أنه ارتكب هذه الجريمة نظرًا لمروره بضائقة مالية لاقتراضه مبلغ مالي 15 ألف جنيه من بنك التنمية الزراعية فرع أبو قرقاص المنيا وعدم تمكنه من سداد قيمة القرض ومطالبة الأخيرة له بسداد المبالغ المالية المتأخرة عليه خشية تعرضها للمساءلة القانونية.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كلفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بتشريح جثة مسنة قتلت على يد عامل بمحل مكواة وحرق مسكنها وجثتها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وإسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء قسم شرطة السيدة زينب مفاده بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بعقار.وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، فيما عثر على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر ملقاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش.