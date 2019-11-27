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يلا شوت Oman مشاهدة مباراة عمان والبحرين كورة لايف بث مباشر مباراة عمان والبحرين kora live تابع مباراة البحرين كول كورة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة عمان والبحرين Oman vs Bahrain بث مباشر مساء اليوم 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الاولى من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم، عبر موقع كورة اون بث مباشر ومشاهدة مباريات اليوم  فى المجموعة الاولى من البطولة فى تحديث مستمر لحظة بلحظة.

  
مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر
مشاهدة مباراة عمان مع البحرين بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب العمانى مع المنتخب البحرينى في انطلاق فاعليات بطولة كأس الخليج العربي ونتابع مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون فى تغطية حية مباشرة بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.


 
 

مشاهدة مباريات اليوم مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير المنتخبين ومتابعى كرة القدم العربية فى تغطية حية لمباراة منتخب عمان ومنتخب البحرين بدون تقطيع فى انطلاق فاعليات المرحلة الاولي من بطولة كأس الخليج العربي.

بث مباشر لقاء عمان مع البحرين فى منافسات المجموعة الثانية فى بطولة كأس الخليج العربي فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

تضم المجموعة الثانية فى البطولة كلا من منتخب عمان ومنتخب السعودية ومنتخب الكويت والبحرين بث مباشر من موقع كورة اون

بطولة كأس الخليج العربي
مباراة عمان مع البحرين
توقيت الساعة 04:30 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في السعودية.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في الأردن.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في سوريا.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في فلسطين.

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