الطرف النقابي ببلدية ماطر يلغي إضراب الأعوان

قرر الطرف النقابي ببلدية ماطر من ولاية بنزرت، إلغاء الاضراب العام الذي كان مبرمجا يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، عقب الوصول إلى اتفاق بشأن مختلف النقاط الخلافية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح التي التأمت مساء أمس الثلاثاء بمقر الولاية.





وقد اتفق الطرفان النقابي والإداري، على تعهد إدارة البلدية ممثلة في شخص رئيسها، باحترام الحق النقابي والعمل على تسهيل مهام النقابة والعمل في كنف اللاحترام المتبادل، فضلا عن العمل على تفعيل برنامج انتداب 23 عاملا بعنوان سنة 2020 والتصريح بنتائج الترقيات المهنية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل كأجل أقصى وفق التشريع الجاري به العمل والتعهد بالشروع في إجراأت القيام بالمناظرات بعنوان سنة 2020 بداية جانفي المقبل.





وتعهدت الإدارة البلدية أيضا،ن بحسب ما جاء في محضر الجلسة الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، باعتماد مقاييس الانتدابات وفقا للاحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن، علاوة على اعتماد المنشور الصادر عن وزير البيئة والشؤون المحلية حول السلامة المهنية لعملة البلديات.





وبخصوص المساعدات الاجتماعية، تم الاتفاق على الترفيع فيها وفقا لمقترح الطرف النقابي، والمتمثلة في 150 دينارا منحة عيد الأضحى و150 منحة عيد الفطر و150 بعنوان منحة العودة المدرسية، بالإضافة الى التعهد بتوفير تذاكر الاكل لكافة العملة بداية من جانفي المقبل 2020 .





وتقرر، من جانب آخر عرض مسألة « منحة الاوساخ » (الحليب)، على أنظار المجلس البلدي بالنسبة لبقية العملة والمقترح المتعلق بالحصول على منحة استثنائية بمناسبة الذكرى 120 لتأسيس البلدية.