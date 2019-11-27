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جذب الاستثمار وإنشاء مشروعات.. ملفات تنتظر محافظ البحر الأحمر الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تزامنًا مع كل حركة للمحافظين ينتظر المواطنون، د إحداث تغيرات جذرية على مستوى الخدمات وسرعة الإنتهاء من بعض المشروعات في المحافظات، ومحافظة البحر الأحمر لها طبيعة خاصة ينتظر مواطنيها والعاملين بالقطاع السياحى الكثير من المشروعات الخدمية خاصة عقب إنشاء عددًا من المشروعات وأهمها مساكن بديلة للعشوائيات في مدن المحافظة وتطوير الأماكن القديمة بالغردقة وإنشاء أكبر مزرعة لتوليد الكهرباء بالرياح بجبل الزيت، وبعض المشروعات الأخرى في مدن المحافظة.

وعن أبرز الملفات التي تنتظر محافظ البحر الأحمر الجديد، هي قدرته على جذب أكبر كم من الاستثمارات السياحية خاصة وأن المحافظة تتميز بصناعة السياحة في المقام الأول، كما ينتظر المواطنين فى مدن المحافظة إقامة مشروعات استثمارية تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وأيضا الإنتهاء من شبكة الصرف الصحي في بعض مدن المحافظة.

كما ينتظر أيضا أصحاب الورش الصناعية داخل مدينة الغردقة تدخل محافظ البحر الأحمر الجديد لخفض قيمة سعر الورش بمنطقة الحرفيين، وينظر أيضا أهالي البحر الاحمر، سرعة إنتهاء العديد من المشروعات القائمة بالمحافظة.

ومن جانبه قال "أحمد محمد"، أحد أهالي مدينة الغردقة، إن المحافظ الجديد عليه عبء كبير وهو نقل المحافظة نقلة نوعية على مستوى الخدمات.

وقال "على محمد"، ينتظر أهالي المحافظة استكمال ملف الصرف الصحى وتغطية جميع الاحياء، ومشاكل التعليم (التجريبى-نقص المدرسيين-الالماني) وجامعة مستقلة للبحر الأحمر، وإنشاء مستشفى دولى للغردقة وملف مياة الشرب.

واللواء عمرو حنفي، أدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا للبحر الأحمر خلفا للواء عبد الله محافظ البحر الأحمر الحالي.


وسادت حالة من القلق والترقب والهدوء التام داخل ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مع اقتراب حركة المحافظين الجديدة وإعلانها رسميًّا خلال الساعات المقبلة، وتحديد مصير المحافظين ما بين الإبقاء على عدد منهم، وتعيين قيادات جديدة، وأيضا تغيير عدد كبير من نواب المحافظين.

ومع تأخر إعلان حركة المحافظين فتحت مجالًا للجدل الواسع بين المواطنين عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتبادل بعض الأسماء، وجاء أبرز المحافظين الراحلين في الحركة، محافظ سوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر.
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