يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة البحرين وعمان كورة لايف بث مباشر البحرين وعمان kora star تابع لايف مباراة عمان كورة أونلاينhd

البحرين وعمان بث مباشر مشاهدة ماتش البحرين ويحمل منتخب سلطنة عمان لقب البطولة الخليجية في النسخة الأخيرة ويرغب في تقديم مسابقة كالتي مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم قدمها في المرة الماضية حيث ظهر المنتخب قويا وصلبا بتواجد الكثير من النجوم الكبار يلا شوت متفرد وفي مقدمتهم الحارس المتألق وصاحب الخبرات الطويلة في عالم الكرة الأوروبية والأسيوية على الحبسي، بالإضافة إلى عدد آخر لا يكون متواجدا في لائحة الفريق في النسخة الجارية بث حي البحرين .





موعد مباراة البحرين و عمان بث مباشر

ويلتقي منتخب البحرين مع مثيله العماني في تمام الساعة السادسة والنصف عشية بحسب ميقات سلطنة عمان “مسقط”، السادسة والنصف عشية بحسب ميقات الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة ، الخامسة والنصف مساء اليوم يوم الاربعاء بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة . الخامسة والنصف عشية بتوقيت السعودية ، الساعة الرابعة والنصف مساء بحسب ميقات القاهرة . الرابعة والنصف عشية بتوقيت فلسطين ، الساعة الثانية والنصف وقت العصر بحسب ميقات المغرب . الساعة الثالثة والنصف عصرا بحسب ميقات الجزائر وتونس ، الساعة الخامسة والنصف مساء بحسب ميقات بغداد وتنقل مجابهة اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي والتي يعلق عليها يوسف سيف.









تفتتح منافسة خليجي 24 اليوم علي أرض دولة دولة قطر وعلى وجه التحديد على أرض ملعب عبداللع بن خليفة ، وهذا بمباراة عمان والبحرين في مسابقات المجموعة الثانية بث مباشر ، يقال أن المنافسة الرياضية سوف تبدأ في يوم 27 تشرين الثاني الحالي وتنتهي في 9 ديسمبر من العام الجارب أيضا . أي أنها ستتواصل لمدة 12 يوم لاغير يتحدد فيهم الفائز بالبطولة ، الجدير بالذكر أن المنتخب العماني تمكن من الفوز بتلك البطولة مرتين ، الأولي كانت عام 2009 عندما تمكن المنتخب من التغلب علي منتخب المملكة العربية السعودية في المباراة الختامية ، والمرة الثانية كانت علي أراضي جمهورية الكويت في عام 2008 ، عندما تغلب علي منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة في الماتش النهائية بركلات الترجيح.



