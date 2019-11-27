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محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:51 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أبوبكر عبد المعز
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عقدت اللجنة الدائمة للقيادات بمحافظة السويس، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الاربعاء، بقاعة ديوان عام المحافظة اجتماعًا بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وسلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم لاختيار مديرًا للتعليم الفني بالتكليف لتيسير الاعمال بالادارة خلال الفترة القادمة.

واشار المحافظ الي انه يتم تطبيق المعايير لاختيار القيادات والتي تشمل خطط لتطوير منظومة التعليم الفني بجميع أنواعه، وكيفية الارتقاء بالطالب والمعلم وتحقيق الانضباط ورفع مستوي التعليم داخل مدارس التعليم الفني.

حضر اجتماع اللجنة كلا من مدير ادارة شئون العاملين بمحافظة السويس ومدير إدارة تنسيق الوظائف الاشرافية بمديرية التربية والتعليم.

محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
محافظ السويس يعقد لجنة القيادات لاختيار مدير للتعليم الفني (صور)
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