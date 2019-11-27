تجارة عين شمس تكرم القائمين على تنظيم حفل الخريجين لعام 2019 (صور)

في لفتة طيبة قام الأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بتكريم القائمين على تنظيم حفل الخريجين لعام 2018-2019 من الاداريين والطلاب، حيث قام بتوجيه الشكر لجميع الحضور مشيدا بالجهد المبذول خلال الإعداد لحفل التخرج، لأجل اظهار الحفل بالمظهر الذي يليق بقيمة ومكانة كلية التجارة جامعة عين شمس، مؤكدا ان كلية التجارة اسرة واحدة يجمعها التقدير والاحترام.





جدير بالذكر أن كلية التجارة جامعة عين شمس قد اقامت حفل تخرج دفعة 20192018 الاسبوع الماضي بحضور ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ا.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. حيث شهد تكريم الراحلين من اساتذة الكلية والسادة الاداريين والعاملين، وكذلك تكريم اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين تمت ترقيتهم، والسادة الاداريين الذين بلغوا سن التقاعد، وايضا تكريم 560 طالب وطالبة.