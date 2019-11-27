بـ"250 ألف جنيه".. ضبط شخصين باعا سيارة مسروقة لمواطن بالقاهرة



وفي وقت لاحق تقابل معهما واتفق على دفع مبلغ 220.000 جنيه واستلام السيارة بموجب عقد بيع ابتدائي ورخصة قيادة مثبت عليها صورة أحدهما باسم المدعو "خ.ا.ع" واستكمال باقي المبلغ عقب انتهاء إجراءات التراخيص وبتاريخ اليوم وأثناء تواجده بوحدة مرور تراخيص الوايلي اكتشف بان رخصة القيادة " مزورة " بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 13314 لسنة 2019م جنح النزهة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، بلاغ المدعو "خ.ا.ج.غ" سن 60 مهندس كهرباء ومقيم 257 شارع رمسيس دائرة قسم شرطة الظاهر ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة امكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من:



1. "ا.ا.ب.ح" سن 39 طالب ومقيم 8 شارع جلال الدين الدسوقي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة

2."م.س.م.ك" سن 27 طالب ومقيم 9 شارع الخليفة الهادي بذات الدائرة والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6453 لسنة 2018م مصر الجديدة" تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 10112018م.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما المضبوطات التالية:ـ

عدد 2 رخصة قيادة " مزورين "، جهاز لاب توب

مبلغ مالي 146.600 جنية





وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بقيامه باستئجار السيارة المستولى عليها كائن دائرة قسم شرطة النزهة بموجب رخصة قيادة " مزورة " باسم وهمي ( ن.ج. ع ) منسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر مثبت عليها صورته الشخصية، وعقب استلام السيارة قام بتزوير رخصة قياده اخري باسم مالكها ومثبت عليها صورته منسوب صدورها لوحدة مرور الوايلي حتي يتمكن من بيعها واضاف بتحصله علي الرخصتين من أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " (مقابل مبلغ مالى 3000 جنية للرخصة الواحدة، وان المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة واقر بأنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه علي متطلباتهما الشخصية



وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بالنصب عليه وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بالسرقة تحررعن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية،وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لضباط قسم مباحث المرور من المدعو "و.ي.ع" 41 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم 25 شارع لبيب عوض ـ دائرة قسم شرطة التبين بتعرفه على شخصين " لا يعلم باقي بياناتهما " عن طريق موقع التسوق " أولكس" لقيامهما بعرض السيارة رقم ع ب ل 351 ماركة هيونداي النترا كحلي اللون موديل 2019م للبيع مقابل مبلغ مالي 250.000 جنيه، فتواصل معهما وأبدى رغبته في شرائها.