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أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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المحافظ ومراسل الفجر
المحافظ ومراسل الفجر
إسلام أمين
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تقدم اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، على تجديد الثقة فيه محافظًا، قائلًا: "إن هذه الثقة تكليف وليست تشريف وتضع على عاتقي مزيدًا من العبء وتحمل المسئولية"، مضيفًا أنه مستمر في دعم العمل والبناء لخدمة الوطن.

وأوضح "أمنه" خلال لقاءه مع مراسل بوابة "الفجر" أنه متواجد حاليًا بديوان عام المحافظة لمتابعة مهام عمله والإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها، وأن تجديد الثقة فرصة لتقديم مزيد من الجهد نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية طموحاتهم، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري وتقديمهم إلى جهات التحقيق طبقا للقانون.

ووجه محافظ البحيرة، رسالة لأهالي المحافظة، قائلا: الأيام القليلة القادمة ستشهد العديد من المشروعات التنموية الجديدة، من بينها تشغيل محطة سكك حديد دمنهور والتي بدأ التشغيل التجريبي لها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلي تواجدنا معكم في الشوارع لحل جميع مشاكلكم.

أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
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