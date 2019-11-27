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أمير التلواني: التأمين الصحي الشامل يقدم خدمة مميزة لجميع فئات المجتمع

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أمير التلواني، مسئول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف لتغير النظام الصحي المصري؛ ليقوم على الفصل بين مقدم الخدمة وممول الخدمة ومراقب الخدمة، وتغطية جميع المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

وأضاف "التلواني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمة مميزة وعالية الجودة لجميع فئات المجتمع، مشددًا على أن هذا المشروع يتيح للمواطن أن يختار بين جميع المستشفيات المنضمة لمنظومة التامين الصحي الشامل وليس الحكومية والجامعية فقط، شريطة أن يتوافر بها معايير جودة الخدمة.

وتابع مسئول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن المواطن يتحمل قيمة الاشتراك في المنظومة وبعض المساهمات عند تلقى الخدمة فقط، بينما تتحمل الدولة دفع قيمة الاشتراكات ويعفى من دفع المساهمات غير القادرين. 
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