مجموعة الأهلي.. سرقة بعثة بلاتينيوم في السودان

تعرضت حقائب بعثة نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي منافس الأهلي في دور المجموعات لبطولة للضياع قبل مباراة الهلال السوداني في الجولة الأولى، يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وذكرت صحيفة "Chronicle" الزيمبابوية أن البعثة لم تجد حقائب اللاعبين عند هبوطها لمطار الخرطوم بما في ذلك الحقائب الخاصة بقمصان وكرات الفريق مشيرة إلى أنه الخطوط الإثيوبية لم تقدم مبررًا حول ضياع الحقائب.

وانتظرت بعثة نادي بلاتينيوم لمدة 90 دقيقة في المطار لكنها فقدت الأمل في إيجاد حقائبها وتساءلت شيدو شيزوندو المسئولة الإعلامية للنادي الزيمبابوي: "حتى الآن لا نعرف أين حقائبنا".