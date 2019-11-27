غدًا.. عرض مسرحية "ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي

يعود أبطال العرض المسرحى "ميمى ومامى" للوقوف من جديد، بعد غياب، على خشبة مسرح بيرم التونسى بمدينة الإسكندرية التابع للبيت الفنى للمسرح، لتقديم العرض اعتبارا من بعد غد الخميس، ويستمر على مدى 15 يوما.









وكان البيت الفنى للمسرح قدم مسرحية ميمى ومامى مؤخرا على مسرح بيرم التونسى، حيث لقيت اهتمامًا وإقبالا كبيرا من الجمهور الصغار والكبار، وهى من المسرحيات الهادفة التى تستعرض العلاقة بين الآباء والأبناء، وما يطرأ على الأسرة المصرية من مشكلات، وخصوصًا التي تتعلق بتربية الأبناء.







