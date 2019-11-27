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عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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هازارد
هازارد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد من خوض لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل في الدوري.


وكان هازارد قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ووفقا للصحفي خافيير هيرايرز لإذاعة الكادينا سير الذي اشار إلى أن هازارد سوف يلحق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل.


واكدت التقارير على أن هازارد تعرض لإصابة عضلية على مستوي الأنكل الأيمن بعد ضربه من مدافع سان جيرمان مونييه في الدقيقة 65. 

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