بالفيديو.. دويتو عامر منيب وابنته يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعل دويتو عامر منيب وابنته مريم في ذكرى رحيله، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وتويتر، اليوم الاربعاء الموافق 27/11/2019، حيث استطاعت مريم عامر منيب أن حتفل بذكرى رحيل والدها على طريقتها الخاصة، بإضافة بعد العبارات لأغنية عامل أيه في حياتك للراحل عامر منيب، وقدمت الأغنية بشكل مختلف في دويتو يجمع بين الفنان الراحل وابنته، حيث قدمت أداءا مميزا مما جعلها حديث السوشيال ميديا.





وتوفي عامر منيب بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون في نوفمبر عام 2011، وحرصت مريم هذا العام على تقديم شيء مختلف في ذكرى رحيل والدها، الذي ترك بصمة لا تنسى في قلوب محبيه.





وأهدى الشاعر تامر حسين مريم عامر منيب الأغنية ونشرها عبر الإنستجرام، حيث وعدها بتنفيذ فكرتها، قائلا " شكراً لكل شخص أحب عامر منيب وتقديرا له".





"عامل ايه في حياتك"، دويتو يجمع بين الفنان الراحل عامر منيب والنجمة الصاعدة مريم عامر منيب، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت هانى محروس".

فيديو.. دويتو عامر منيب وابنته يشعل مواقع التواصل الاجتماعي



