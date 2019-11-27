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استراليا تعيد تحف اهندية تاريخية إلى نيودلهي وسط تحقيق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:27 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن أستراليا ستعيد ثلاث قطع أثرية مهمة إلى الهند عندما يزور رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، البلاد مطلع العام المقبل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، في بيان، إنه تم شراء القطع الأثرية بحسن نية من قبل المتحف الوطني الأسترالي من تاجر فنون في نيويورك يخضع حاليًا للتحقيق. ومن المقرر أن يزور "موريسون" الهند في يناير.

بعد بحث مكثف، قرر المعرض إعادة العناصر: زوج من حراس الباب من القرن الخامس عشر، من تاميل نادو؛ ونحت لملك الثعبان، من ولاية راجاستان أو ماديا براديش، صنع في القرنين السادس والثامن.

وقال "موريسون": "مثل الهند، نحن نفهم قيمة ثقافاتنا القديمة والتحف. عودة هذه القطع الأثرية هي الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. هذا دليل آخر على العلاقة العميقة بين أستراليا والهند".

تُعد كل من الهند وأستراليا طرفًا في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة.

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات متزايدة لإعادة التحف الثقافية من المتاحف الأجنبية، وتلك التي نُهبت وكذلك تلك التي تمت الموافقة عليها رسميًا في الأوقات السابقة.

وقد دعت أثينا، مرارًا وتكرارًا، إلى العودة الدائمة للمنحوتات التي تعود إلى 2500 عام والتي أزالها اللورد إلجين من معبد الأكروبوليس في أوائل القرن التاسع عشر، عندما كانت اليونان تحت الحكم التركي العثماني.

لكن المتحف البريطاني، حارس الأمراء، استبعد إعادتهم، قائلاً، إن "التماثيل جزء من التراث المشترك للجميع وتتجاوز الحدود الثقافية".

وفي سياق منفصل، تحقق وكالة التجسس المحلية في أستراليا فيما إذا كانت الصين قد حاولت زرع وكيل في البرلمان الفيدرالي فيما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، بمزاعم "مقلقة للغاية".

وقال "موريسون" للصحفيين في كانبرا: "أجد المزاعم مزعجة للغاية ومثيرة للقلق. الحكومة عززت القوانين والأجهزة الأمنية الأسترالية لمواجهة التدخل الأجنبي".

وأضاف دون أن يعلق على المزاعم المحددة: "أستراليا ليست ساذجة للتهديدات التي تواجهها على نطاق أوسع".

وقالت هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، إنها بدأت تحقيقًا قبل الإعلان عن المؤامرة المزعومة في برنامج "60 دقيقة" الأسترالي والصحف التابعة لها يوم الأحد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وذكرت التقارير، أن عصابة تجسس صينية مشتبه بها عرضت "مبلغًا من سبعة أرقام" للدفع لتاجر سيارات فارهة في ملبورن، يدعى بو نيك تشاو، للترشح للحصول على مقعد في البرلمان الفيدرالي الأسترالي.

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