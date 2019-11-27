المشدد 3 سنوات والغرامة لعاطل روج الحشيش والترامادول بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم " ط.ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش والترامادول بالبساتين.



صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.



وأسندت النيابة للمتهم "ط. ن"، تهمة حيازة وإحراز مخدرى الحشيش وأقراص الترمادول، بقصد الاتجار.



كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح وذخائر نارية بدون ترخيص.