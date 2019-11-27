سقوط 8 تجار مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه





وكما لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ مالى (75 مليون جنيه).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم عدد 8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.