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بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:31 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعي، توقيع عقد تعاون بين البنك وشركة مصر لتأمينات الحياة وقد وقع على العقد كلا من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، والأستاذ أحمد عبدالعزيز عبدالسلام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، في حضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.

وأكدت "والي" أنه تمت الموافقة علي إبرام الإتفاق في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.

وأضافت أنه تم الإتفاق مع الشركة على وضع السياسات والإجراءات اللأزمة لتحقيق التعاون المأمول، بالأضافة إلي تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أى تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.

وأشار الدكتور شريف أنه سوف يتم تخصيص مكان مستقل للشركة بالفروع المحدده بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التامينية من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات المصرفية والخدمية للبنك، مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة عن شركة التأمين وليس عن البنك.

وأضاف فاروق أن شركة التأمين سوف تتولي إقتراح إستراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال فروع البنك المتفق عليها والإجراءات اللازمة للإشراف علي تنفيذها وتقييمها، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع البنك للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين من خلال تلك الفروع.
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
بنك ناصر يوقع عقد تقديم منتجات شركة مصر لتأمينات الحياة داخل فروعه
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