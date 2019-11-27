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حفل لنجوم مسابقة الأصوات الذهبية فى بيت الغناء العربي.. غدًا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:29 م
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بيت الغناء
بيت الغناء
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يقيم بيت الغناء العربى، بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة والنصف مساء غد الخميس حفلا لمجموعة من الأصوات الفائزة فى مسابقة الصوت الذهبى والتى نظمها الصندوق خلال الدورات الأربع السابقة، وهم "هند جمام، جودى الزينى، محمد هشام، بتول العبد، ومعهم طلاب بيت الغناء".


يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغانى تراث الموسيقى العربية منها "يا حلو نادى"، "سحب رمشه"، "كامل الأوصاف"، "يا أبو الطجية شبيكة"، و"لاجل النبى"، الحفل قيادة المايسترو مدحت عبد السميع.
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