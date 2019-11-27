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من مديرا أمن إلى محافظًا.. عودة اللواء محمد الشريف محافظًا للإسكندرية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:29 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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عاد اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية السابق من جديد إلى المحافظة الساحلية كمحافظًا لها في حركة المحافظين الجديدة، خلفًا للدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

اللواء محمد الشريف الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على دراية كاملة باحتياجات المحافظة الساحلية، وعلى متابعة بأهم المشروعات القومية القائمة والتي ينتظرها السكندريين.

وتقلد اللواء محمد الشريف العديد من المناصب بقطاع الأمن الوطني منذ فترة التسعينات، بدأها برئاسة مكتب الأمن الوطني بنجع حمادي ثم مفتشا للأمن الوطني بقنا. 

وحقق "الشريف" نجاحات أمنية كبيرة خلال فترة عمله بمحافظات الصعيد، حصل خلالها على العديد من التكريمات والشهادات تقديرًا لجهوده، وعين "الشريف" في منصب مدير الأمن الوطني بالإسكندرية ثم مديرية أمن الإسكندرية، مديرا لهالمدة 14 شهرًا، ليعين مديرًا لأمن الجيزة في حركة تغييرات وزارة الداخلية.

وأعلنت في ضوء حركة المحافظين أسماء النواب الجدد، وهم جاكلين عازرعبد الحليم عازر مصيدة - معيدة بطب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية - نائب محافظ الإسكندرية.

أدى 16 محافظ جديدا و13 نائبا للمحافظين اليمين الدستوريه أمام الرئبيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن المحافظون الجدد هم:

عبد الحميد عبد العزيز القليوبية وجمال نور الدين كفر الشيخ، وعصام سعد ابراهيم اسيوط، واحمد عبد الله الأنصارى الفيوم، وطارق رحمى الغربية، وطارق الفقى سوهاج، ومحمد الشريف اسكندرية، وخالد شعيب مطروح، واشرف الدرديرى قنا، وشريف فهمى بشارة اسماعيلية، واشرف عطية عبد البارى اسوان، وعمرو حنفى البحر الاحمر، ابراهيم الشهاوى منوفية، ومحمد هانى جمال الدين بنى سويف، واسامة القاضى المنيا، ايمن مختار الدقهلية.
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