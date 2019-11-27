

ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لحيازته (3،600) طن "زيت طعام" مجهول المصدر معبأ داخل تنكات تمهيدًا لإعادة تعبئته داخل عبوات "منتج نهائى" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة تجاريًا، بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط مالك مصنع لإنتاج المواسير الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (6) طن "كسر بلاستيك- حبيبات بلاستيك" خامات إنتاج رديئة مصدرها مخلفات القمامة البلاستيكية يعاد تدويرها مرة أخرى وإدخالها في عملية الإنتاج والتصنيع، وكذا إنتاج (11،800) ألف متر "منتج نهائي" مواسير بلاستيكية كهربائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين التابعة لوزارة الداخلية عن تحقيق النتائج التالية:ضبط (957) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:ضبط المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (14،325) طن "أرز أبيض- توابل مطحونة" معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لإعادة تعبئة المنتج النهائي داخل عبوات لطرحه بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.