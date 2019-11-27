المشدد 6 سنوات لعاطل لسرقتة دراجة نارية من طفل بالتبين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "ا. ا" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من طفل بالتبين.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية محمد شعبان حبيب، وممدوح بكر، وأمانة سر محمد علاء حمزة، وإسلام عاشور.



وأسندت النيابة للمتهم "ا.ا"، تهمة سرقة دراجة نارية مملوكة للمجني عليه "محمد.م"، حال كونه طفلًا لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه حال سيره آمنا بالطريق العام قائدا لدراجته النارية لكسب قوت يومه، طالبًا منه توصليه لإحدي المناطق النائية، وما أن وصلا إلى وجهته حتي أشهرا في وجه سلاحا ابيض " كتر" مهدد إياه، فانصاع لبطشه وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، والاستيلاء علي الدراجة النارية ولاذا بالفرار، إلا أن جريمته وقفت لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو تعقب المجني عليه له بالصياح، فتم ضبط المتهم متلبسا بالطريق العام.