الهجان من محافظ قنا إلى القليوبية للمرة الثامنة

أدلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجديدًا للثقة فيه للمرة الثامنة محافظًا للقليوبية، بعد سبع مرات بمحافظة قنا خلال حركة التغييرات الخاصة بالمحافظين الأخيرة.





يذكر أن اللواء عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد محمد الهجان من مواليد محافظة الجيزة في 13 يناير 1952 حاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986 وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982 ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.





حاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986.وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.





وتولى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا مهام عمله كمحافظ لقنا، إحدى أكبر محافظات الصعيد، في عام 2013 عقب ثورة الثلاثين من يونيو خلفًا للمحافظ الأسبق صلاح عبد المجيد.





وكان الهجان يشغل منصب أحد قيادات جهاز الرقابة الإدارية لمدة 30 عامًا متدرجًا في العديد من المناصب القيادية بالجهاز حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والأمين العام ثم تم تعيينه محافظًا لقنا ليدخل عام 2017 ويكمل الهجان العام الرابع في توليه المسؤولية بالمحافظة.





وحصل على جوائز وشهادات التقدير فى العمل بالرقابة الإدارية تم الحصول على 7 دورات تدريبية في، الدورة الأساسية، الموازنات التخطيطية، الإجراءات الجنائية، دراسة الجدوى، المراجعة الإدارية، دورتين في اللغة الإنجليزية، وأيضا حينما كان في مأموريات للخارج في مأموريات رسمية وعددها 7 مأموريات كالآتي "تشيكوسلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الصين، هونج كونج، إيطاليا، وتايلاند".



