Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهجان من محافظ قنا إلى القليوبية للمرة الثامنة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:42 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
Advertisements
أدلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجديدًا للثقة فيه للمرة الثامنة محافظًا للقليوبية، بعد سبع مرات بمحافظة قنا خلال حركة التغييرات الخاصة بالمحافظين الأخيرة.

يذكر أن اللواء عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد محمد الهجان من مواليد محافظة الجيزة في 13 يناير 1952 حاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986 وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982 ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.

حاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986.وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.

وتولى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا مهام عمله كمحافظ لقنا، إحدى أكبر محافظات الصعيد، في عام 2013 عقب ثورة الثلاثين من يونيو خلفًا للمحافظ الأسبق صلاح عبد المجيد.

وكان الهجان يشغل منصب أحد قيادات جهاز الرقابة الإدارية لمدة 30 عامًا متدرجًا في العديد من المناصب القيادية بالجهاز حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والأمين العام ثم تم تعيينه محافظًا لقنا ليدخل عام 2017 ويكمل الهجان العام الرابع في توليه المسؤولية بالمحافظة.

وحصل على جوائز وشهادات التقدير فى العمل بالرقابة الإدارية تم الحصول على 7 دورات تدريبية في، الدورة الأساسية، الموازنات التخطيطية، الإجراءات الجنائية، دراسة الجدوى، المراجعة الإدارية، دورتين في اللغة الإنجليزية، وأيضا حينما كان في مأموريات للخارج في مأموريات رسمية وعددها 7 مأموريات كالآتي "تشيكوسلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الصين، هونج كونج، إيطاليا، وتايلاند".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ قنا حركة المحافظين اليوم حركة المحافظين المحافظين الجدد المحافظي

أخبار تهمك

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع برشلونة عرض نفسه على يوفنتوس لمزاملة رونالدو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

موضوعات متعلقة

تعرف على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

السيرة الذاتية لـ"عبدالحميد الهجان محافظ قنا"

اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ قنا (بروفايل)

معلومات عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا (سيرة ذاتية)

ما لا تعرفه عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

12:26 م

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

10:57 ص

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status