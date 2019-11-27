أيمن مختار.. السكرتير العام محافظا للدقهلية

أدلى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، محافظا للإقليم، وذلك عقب ٣ تشهر من منصبه سكرتيرا عاما للدقهلية.





يشار أن الدكتور أيمن مختار من مواليد 17 نوفمبر ١٩٧٢ بمدينة نصر بالقاهرة.





شهادات علمية:





حصل السكرتير العام لمحافظة الدقهلية على العديد من الشهادات العلمية حيث حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة - كلية التجارة - جامعة عین شمس "تقدیر جید جدا" عام 2013، وماجستير في الإدارة العامة - كلية الإدارة - الأكادیمیة العربية للعلوم والنقل البحري "تقدیر إمتیاز"عام 2009، دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات في عام 2006– الكلیة الفنیة العسكریة "تقدير جيد جدا" عام 2007، دبلومة في الإدارة المحلیة - كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة - جامعة القاهرة "تقدیر جید جدا" عام ٢٠١٧، وبكالوریوس العلوم العسكریة – الكلیة الحربیة "تقدیر امتیاز" عام 1995، وشهادة ICDL عام 2008.





العمل المحلي:





وبدأ "مختار" العمل المحلى تزامنا مع مسابقة 2016 على منصب سكرتير عام وتقدم لها أكثر من ألفين متقدم ومنها تقلد منصب سكرتير عام محافظة أسوان لمدة 9 أشهر ومنها لمنصب سكرتير عام محافظة المنوفية لمدة استمرت عامين وشهرين ومن بين تلك الفترة عمل قائما بأعمال محافظ للمنوفية





دورات تدريبية:





وتمثلت أبرز الدورات التدريبية والأبحاث العلمية التي حصل عليها السكرتير العام لمحافظة الدقهلية في دورة إعداد القيادات لتعزیز قدراتھم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته - ھیئة الرقابة الإدارية عام ٢٠١٧، استعادة النظام المدني بعد عمليات القتال الدامية للدول - الأمم المتحدة عام 201، التدابير الأمنية لقوات حفظ السلام - الأمم المتحدة عام 2010، إدارة المشاريع باحترافية "PMP" من معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وإدارة الموارد البشرية "HRM" من معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، بحث عن دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمیھ في مصر- تم منافشتھ في مؤتمر في المكسیك عام 2012.





وحصل السكرتير العام لمحافظة الدقهلية على العديد من التدريبات والمهارات الخارجية، منها مهارات التفاوض من مدرسة الأمم المتحدة بأيرلندا عام 2002، عمل كمراقب دولى ببعثة الأمم المتحدة في أفريقيا عام 2005، ومهارة اللغوية حيث يتحدث اللغة العربية بطلاقة اللغة الأم الأصلية له، ويتحدث ويكتب الإنجليزية بطلاقة.





وحصل "مختار" على دورات تدريبية قام بتدريسها بإحدى الكليات الخاصة تمثلت في ريادة الأعمال، مهارات التعامل مع الآخرين في المنظمات، مبادئ إدارة الأعمال، مهارات التفاوض، الإدارة الإستراتيجية، إدارة التغيير، إدارة الوقت، إدارة الأزمات، تسويق الخدمات الحكومية، السلوك التنظيمي، التحفيز.





كما حصل على العديد من الكورسات وقام بتدريسها لطلبة الكلية الحربية منها كورس "ICDL" ببرامجه السبعة للحصول على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.





مهارات فنية:





ويتميز السكرتير العام لمحافظة الدقهلية "القيادى الشاب" بالعديد من المهارات الفنية، حيث يمتلك المهارات الإنسانية والتفاهمیة والذهنية وكذلك المھارات التقنیة بالقدر اللازم لإدارة المؤسسات والمنظمات، والقدرة على تحدید نطاق كل مشروع وتحدید الأھداف المطلوب تنفیذھا واستقراء النتائج المتوقعة، ومهارات الاستماع وكیفیة تفسیر الرسائل اللفظیة وغیر اللفظية الصادرة من الآخرين "رؤساء أو مرؤوسين".





كما يتميز على القدرة على تحدید المشكلات التي تظھر أثناء مراحل التنفیذ مع وضع الحلول المناسبة لھا، • مھارة التفاوض مع الآخرین والعمل لإیجاد نتیجة یتفق علیھا كل الأطراف، • القدرة على إستقراء الأحداث وإجراء التغييرات المطلوبة في مراحل العمل المختلفة، القدرة على اتخاذ القرارات السلیمة من خلال تحدید وتحلیل الخيارات المتاحة واختيار الممكن تنفیذه منھا، الرقابة والمتابعة لضمان تحقیق الأھداف وذلك من خلال رصد وتقییم الأداء ومدى الانحراف إن وجد وتعدیله.





قدرات تفاعلية:





ولدي سكرتير عام محافظة الدقهلية العديد من المهارات التفاعلية منها التواصل مع الآخرین من خلال الاستماع إلى المرؤوسين وتقدیم النصح والمشورة إذا لزم الأمر، الثقة الكافیة والمقدرة الفائقة في التواصل مع المرؤوسين، تنفیذ الأھداف من خلال العمل الجماعي مع خلق شعور بأننا نعمل جنبا إلى جنب لتحقیق نفس الھدف، القدرة الفائقة في التعامل مع الأزمات وكذلك مھارات إدارة الوقت، تحفیز وتشجیع المرؤوسين للقیام بواجباتھم وبذل قصارى جھدھم لتحقیق أھداف المنظمة.





ومن أبرز الصفات الشخصية التي يتحلى بها "مختار" المهارات التفاعلية جیدة جدا - منضبط - إیجابي - مقدرة على العمل تحت ضغط - فعال - التعلم بسرعة - ثقة بالنفس - القدرة على مواكبة التطورات والتقنيات المطبقة ذات الصلة بالعمل.



