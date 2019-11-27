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ننشر برنامج زيارة رفات القديسة تريزا لكاتدرائية القيامة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:23 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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يستقبل الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر، وذلك يوم 5 ديسمبر من الساعه 9.30صباحا الى السبت 7 ديسمبر الساعة 9.00 مساءا .

وفى تصريح " للفجر" سيقوم المطران جورج بكر بصلاة قداس احتفالى باستقبال الرفات مساء يوم 6 ديسمبر، ويشاركة في الخدمة ابونا فريد عطا كاهن الرعاية.

وبهذه المناسبة السعيده يقوم المطران بسيامة 4 شمامسة خلال صلاة القداس الالهى وهم:
١- رفيق ناجي رزق
٢- مينا نبيل انجلو 
٣- نادر نبيل انجلو 
٤- توني نبيل اندراوس 

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الكلمات المفتاحية

القداس الالهى

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