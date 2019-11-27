ننشر برنامج زيارة رفات القديسة تريزا لكاتدرائية القيامة

يستقبل الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر، وذلك يوم 5 ديسمبر من الساعه 9.30صباحا الى السبت 7 ديسمبر الساعة 9.00 مساءا .





وفى تصريح " للفجر" سيقوم المطران جورج بكر بصلاة قداس احتفالى باستقبال الرفات مساء يوم 6 ديسمبر، ويشاركة في الخدمة ابونا فريد عطا كاهن الرعاية.





وبهذه المناسبة السعيده يقوم المطران بسيامة 4 شمامسة خلال صلاة القداس الالهى وهم:

١- رفيق ناجي رزق

٢- مينا نبيل انجلو

٣- نادر نبيل انجلو

٤- توني نبيل اندراوس



