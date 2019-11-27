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بأسلوب "النشل".. ضبط 3 سيدات لسرقتهن متعلقات المواطنين ببولاق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بأنها حال تواجدها بدائرة القسم لشراء بعض الملابس اكتشفت سرقة حافظة النقود الخاصة بها وبداخلها مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من داخل حقيبة يدها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (3 سيدات، سبق اتهام اثنين منهما في 14 قضية ومطلوب التنفيذ على إحداهما في 3 قضايا).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن واعترفن بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وسابقة ارتكاب حادثتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط جزء من متحصلات نشاطهن الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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