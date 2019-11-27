محافظ الجيزة يكرم 180 طفلا وشاب من أصحاب القدرات الخاصة

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 180 طفلاً وشاب من أبناء مديريتى الشباب والرياضة والتضامن الأجتماعى أصحاب القدرات الخاصة وذلك خلال الأحتفالية التى أقامتها المحافظة بمسرح مركز الجيزة الثقافى للاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.





حيث أكد محافظ الجيزة فى كلمته بان الاحتفالية تعكس رسالةً هامة لمحافظة الجيزة تؤكد أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لدعم ورعاية أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة‪.‬





مؤكداً على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بأبنائه ذوى القدرات الخاصة كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن بما يملكونة ويحققونه من إنجازات في شتى المجالات.





كما أشار راشد إلى أنه في أطار جهود تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي القدرات الخاصة فسوف يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لبناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.





وشهدت الاحتفالية عرض عدداً من العروض الفنية والثقافية للاطفال والشباب ذوى القدرات الخاصة اضافة الى تسليم محافظ الجيزة مكافأت مادية ومعنوية لأصحاب القدرات الخاصة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.





وقد شمل تكريم محافظ الجيزة ابطال الجمهورية لألعاب القوى للاعاقة الحركية والذين حصلوا على مراكز وميداليات حيث كرم راشد اللاعبة فاطمة أشرف الحاصلة على ذهبية سباق العدو والمركز السادس فى دفع الجلة فى بطولة الالعاب العالمية بأبوظبى أضافه الى تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الجمهورية وهم مجدى أمين محمد وأشرف طه حسن وأمين أحمد محمد وحسام محمد شحاتة وأيمن عبد المنجى وإسلام غريب فهمى ومحمد مجدى سعد ومحمود صابر ويسر عمر وأميرة عيد ومنه عصام وسارة محمود ومحمد عادل ومحمد مجدى وعبد العظيم محمود ورضا سعد واحمد عبد الحفيظ واحمد عبد الفتاح وحسن عمر ومحمد حسن ومحمود إسلام وخالد على ونجلاء طلعت وإسراء عبود ومحمد ابراهيم ومحمد عبد الفتاح ومحمد مصطفى وسلامه عبد المنعم ومحمود عبد السلام وهشام عمر وحسن عيسى وكمال محمد واحمد اسماعيل وفاروق محمد وحمادة الشحات وعبد الله عصام ودعاء محمد حسين.



