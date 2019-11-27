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المفتي يستقبل وزير التعليم المالديفي لتعزيز التعاون الديني

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- السيد أحمد رياض -وزير الدولة المالديفي للتربية والتعاليم- لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء وجزر المالديف.

وقال إن العلاقات بين مصر وجزر المالديف عميقة وقوية، وكذلك التعاون بين دار الإفتاء ووزارة الشؤون الدينية بجزر المالديف مستمر ويزداد عامًا بعد عام.

وأضاف المفتي أن دار الإفتاء المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في جزر المالديف. كما أهدى فضيلتُه الوزيرَ مجموعةً من إصدارات دار الإفتاء المصرية المطبوعة والإلكترونية للاستفادة بها.

من جانبه أبدى وزير التربية والتعليم المالديفي تطلعه لمزيد من التعاون بين دار الإفتاء المصرية وجزر المالديف، مؤكدًا أن الشعب المالديفي بكافة فئاته يقدر علماء الأزهر الشريف الذين ينشرون العلم والإسلام الوسطي في ربوع الأرض.
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