Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القليوبية عن توليه منصب وزاري: 'كفاية كدا'

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
وعلق المحافظ على سؤال الصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر الثامن لكلية طب بنها، قائلا "كفاية كدة خلينا نرجع شغلنا".

وتسود حالة من الترقب بين العاملين في ديوان عام محافظة القليوبية، انتظارًا لإعلان حركة المحافظين.

وتضمنت الملامح الأولية لحركة المحافظين اسم الدكتور عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظا للقليوبية، حيث كشفت مصادر مطلعة ملامح حركة المحافظين 2019 المتوقع إجراؤها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتضمن معلومات شبه مؤكدة عن تعيين سمير محمد حماد نائبا للمحافظ من شباب من البرنامج الرئاسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات حركة المحافظين 2019 المحافظي

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مدافع برشلونة عرض نفسه على يوفنتوس لمزاملة رونالدو

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ ثلث ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

ترقب في "ديوان محافظة الإسكندرية" قبل إعلان حركة المحافظين

من هو اللواء "محمود عشماوي" المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية؟

ترقبا لحركة المحافظين.. محافظ الغربية يؤجل المجلس التنفيذي

مصدر لـ"الفجر": تعيين محافظ قنا محافظا لمحافظة القليوبية

محافظ الغربية يجمع أغراضه من الاستراحة عقب تأكيد نبأ تعيين "رحمى" خلفا له

مصدر لـ"الفجر": "الداودي" محافظا لقنا و"الهجان" للقليوبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

10:57 ص

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

12:26 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status