محافظ القليوبية عن توليه منصب وزاري: 'كفاية كدا'

وعلق المحافظ على سؤال الصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر الثامن لكلية طب بنها، قائلا "كفاية كدة خلينا نرجع شغلنا".





وتسود حالة من الترقب بين العاملين في ديوان عام محافظة القليوبية، انتظارًا لإعلان حركة المحافظين.





وتضمنت الملامح الأولية لحركة المحافظين اسم الدكتور عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظا للقليوبية، حيث كشفت مصادر مطلعة ملامح حركة المحافظين 2019 المتوقع إجراؤها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتضمن معلومات شبه مؤكدة عن تعيين سمير محمد حماد نائبا للمحافظ من شباب من البرنامج الرئاسي.



