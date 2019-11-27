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HD كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة السعودية والكويت kora online

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:10 م
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بوابة الفجر
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HD كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة السعودية والكويت kora onlineننشر موعد مباراة السعودية والكويت في كأس الخليج العربي المقرر لها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير عبر موقع اليوم الإخباري أهم أخبار تلك المباراة المرتقبة، وأسماء القنوات الناقلة لها حيث ستكون منقولة على قنوات مفتوحة فضائية، هذا وتضم تلك المجموعة أيضا منتخبي عُمان حامل لقب البطولة والبحرين، هذا ويسعدنا ان نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات وقطر والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وإنجلترا.
 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت
بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية والكويت بث مباشر في خليجي 24 فسوف تكون منقولة على عدة قنوات مفتوحة، حيث تتمكن الجماهير من مشاهدة المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، وقناة الكويت الرياضية الثالثة، وتذيع كل مباريات البطولة القنوات الخليجية الرياضية، هذا ويذكر أن منتخب الكويت فاز ببطولة كأس الخليج من قبل عشر مرات، وفاز بها الأخضر السعودي ثلاث مرات.


موعد مباراة السعودية والكويت
يدخل الأخضر السعودي بطولة كأس الخليج العربي بمعنويات عالية، بعد تألقه في تصفيات كأس العالم وتغلبه خارج ملعبه على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2، وبعد فوز نادي الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، كما يقدم الأزرق الكويتي عروض متميزة في تصفيات كأس العالم وخاصة بعد تكليف الوطني ثامر عناد بمنصب المدير الفني، موعد مباراة السعودية والكويت يوم الأربعاء في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.
الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.
الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
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