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تعيين أحمد سامي القاضي نائبا لمحافظ قنا (سيرة ذاتية)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:12 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الفجر"، أنه تم تعيين أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي، نائبا لمحافظ قنا.

يعمل القاضي، مديرًا لعلاقات العملاء والأفراد بقطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم، وحصل على جائزة المعهد المصرفي المصري للأبحاث المصرفية من خلال التقدم ببحث بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في انتشار المنتجات والخدمات المصرفية بالجهاز المصرفي المصري.

كما حصل على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر 2010، وشهادة شكر وتقدير من جامعة المنوفية للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات.

القاضي من مواليد 1986 في محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة بتقدير عام جيد جدًا 2007، وماجستير تسويق إلكتروني 2017، وتأهيلي دكتوراه الفلسفة في العلوم التجارية 2019.

ومن أبرز الإنجازات والأعمال المحققة، حصوله على جائزة مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية من خلال التقدم ببحث بعنوان المسئولية الاجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصرية.
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