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مدير مستشفى دار الشفاء يكشف الحالة الصحية للسيدة فريال

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:10 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء، إن الحاجة فريال وصلت للمستشفى بالأمس بعد مداخلة من فريق استغاثة رئاسة الجمهورية؛ لكونها تعاني من آلم سكرى، وتم التأكيد على استعداد المستشفى لاستقبال الحالة.

وأكد "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح "الورد"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه تم استقبال الحاجة فريال بقسم الطوارئ من خلال فريق من أطباء الطوارئ والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، وتم عمل الفحوصات المبدئية للحياة، وكان التشخيص المبدئي انسداد شرياني مزمن بسبب مرض السكر.

وتابع مدير مستشفى دار الشفاء، أنه سيتم استكمال الفحوصات لليوم، للتأكد من مدى احتياج الحاجة فريال لتدخل جراحي.

وفي استجابة إنسانية سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحالة السيدة "فريال محمد " 65 عامًا، التي تعانى من أمراض السكر والقدم السكرى والضغط وكانت تتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرًا لها وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط، تم التوجيه بسرعة نقل الحالة لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.
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