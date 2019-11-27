"مرضى نفسيين".. حقيقة فيديو الاعتداء على معاق بالدقهلية



وبالفحص تبين أن الفيديو تم تصويره بأحد المقاهي بقرية (ميت الكرماء) بدائرة مركز شرطة طلخا وبسؤال مالك المقهى قرر أن الفيديو قديم منذ عام تقريبًا لشخصين من قاطني القرية (من ذوي الاحتياجات الخاصة "مرضى نفسيين") وبسؤال أهليتهما أيدوا ما جاء بأقوال صاحب المقهى.

على خلفية ما تم تداوله إعلاميًا متضمنًا مقطع فيديو تضمن قيام شخصين يتعدى كلٍ منهما على الآخر ويتعالى صراخهما بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية.